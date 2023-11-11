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Окупанти вербують українських дітей та змушують повідомляти про "мінування", — Лубінець

Це стало масовим явищем.

Окупанти вербують українських дітей та змушують повідомляти про "мінування", — Лубінець
Фото: Макс Требухов

Росіяни вербують українських дітей і змушують їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів,  — заявляє український омбудсман Дмитро Лубінець.

"З території РФ вербують українських дітей і змушують їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів! Це стало масовим явищем",  — заявив омбудсман.

За словами Лубінця, для того, щоб протидіяти цьому необхідно здійснювати роз'яснювальні заходи з неповнолітніми у навчальних закладах.

"Їм потрібно чітко донести: вас росіяни хочуть використовувати у своїх злочинних діях",  — наголосив Дмитро Лубінець.

Офіс Омбудсмана України направить лист до Міністерства освіти України з проханням здійснити просвітницькі заняття зі школярами та студентами.

З початку року в Україні зафіксували понад 2 тис. фейкових мінувань. Росіяни все частіше почали залучати до цього підлітків.

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