Мешканців Херсонщини просять уникати сьогодні відкритого простору

Мешканців Херсонської область просять уникати сьогодні відкритого простору.

На цьому зокрема наголосив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

“Друзі, хочу звернутися до всіх, хто перебуває на території Херсонщини. В першу чергу до жителів звільнених громад, які перебувають поряд з Дніпром. Сьогодні ми відзначаємо щасливу дату. І цей рік, яким би він не був, сповнений головним − відчуттям свободи. Розуміємо, що порадіти хочеться, але, будь ласка, уникайте відкритого простору”, − йдеться у його повідомленні.

Соболевський підкреслює, що для ворога немає нічого святого і “будь-яке скупчення людей − законна ціль”.

Нагадаємо, торік 11 листопада Міноборони повідомило, що Херсон, який був окупований росіянами з березня 2022 року, повернувся під контроль України. Містян привітав з річницею звільнення президент Володимир Зеленський.