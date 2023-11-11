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Зеленський привітав Херсон з річницею звільнення від окупації

“Херсоне й херсонці, дякую за вашу стійкість і віру в Україну!”.

Зеленський привітав Херсон з річницею звільнення від окупації
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський привітав Херсон з річницею звільнення від окупації.

“Рік тому український прапор повернувся до Херсона. Ми всі добре пам'ятаємо цей день, ці емоції. Як люди зустрічали наших військових, як раділи дорослі й діти. Велика подяка кожному з воїнів, завдяки яким це стало можливим”, − сказав він у своєму ранковому зверненні. 

Президент додав, що Україна пам'ятає про всіх, хто віддав своє життя заради майбутнього нашої держави. 

“Херсоне й херсонці, дякую за вашу стійкість і віру в Україну!”, − додав Зеленський. 

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Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Нагадаємо, торік 11 листопада Міноборони повідомило, що Херсон, який був окупований росіянами з березня 2022 року, повернувся під контроль України. 

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