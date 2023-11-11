У Чорному морі дисклоковані три ворожі кораблі

Станом на ранок суботи у Чорному морі дислоковані три ворожі кораблі. Носіїв крилатих ракет “Калібр” немає.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

В Азовському і Середземному морях є по одному ворожому кораблю. Суден з “калібрами” також немає.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 10 суден, з них шість рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 11 суден, п’ять продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські розвідники провели вчора дорозвідку в районі бухти Вузька на території окупованого Криму. Виявилось, що після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі ЧФ РФ були знищені.