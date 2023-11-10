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На Закарпатті затримали громадян Індії, які намагались незаконно залишити Україну

Раніше громадяни Індії прибули в Україну законним шляхом для навчання. 

На Закарпатті затримали громадян Індії, які намагались незаконно залишити Україну
Фото: Скріншот з відео

Прикордонників Чопського загону у Закарпатській області виявили групу порушників кордону.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Після того як прикордонників повідомили про можливих нелегалів, вони направили у вказаний район наряд з розшуковими собаками та безпілотником. 

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Сімох громадян Індії виявили за 700 метрів від кордону Словаччини. Вони прибули в Україну законним шляхом для навчання. 

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії ДПСУ ініціювала 607 кримінальних проваджень стосовно ліцензіатів системи "Шлях", які сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон.

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