Раніше громадяни Індії прибули в Україну законним шляхом для навчання.

Прикордонників Чопського загону у Закарпатській області виявили групу порушників кордону.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Після того як прикордонників повідомили про можливих нелегалів, вони направили у вказаний район наряд з розшуковими собаками та безпілотником.

Сімох громадян Індії виявили за 700 метрів від кордону Словаччини. Вони прибули в Україну законним шляхом для навчання.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії ДПСУ ініціювала 607 кримінальних проваджень стосовно ліцензіатів системи "Шлях", які сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон.