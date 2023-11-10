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ДПСУ ініціювала понад 600 кримінальних справ проти ліцензіатів системи "Шлях"

З початку року прикордонники виявили майже 8 800 осіб, яких було незаконно внесено у систему.

ДПСУ ініціювала понад 600 кримінальних справ проти ліцензіатів системи "Шлях"
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

З початку повномасштабного вторгнення Росії Державна прикордонна служба ініціювала 607 кримінальних проваджень стосовно ліцензіатів системи "Шлях", які сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон.

Про це повідомив начальник Управління боротьби з транскордонною злочинністю Адміністрації ДПСУ Юрій Ковальчук, передає "Укрінформ".

"Найбільш розповсюдженою схемою незаконного виїзду за кордон стало внесення даних в систему Укртрансбезпеки “Шлях”. Ми провели відповідний аналіз тих ліцензіатів, які здійснюють таку діяльність, і побачили системні порушення стосовно того, що особи, які працевлаштовані на ту чи іншу фірму, виїжджають і не повертаються в Україну. З початку повномасштабного вторгнення ми розпочали 607 кримінальних проваджень стосовно таких ліцензіатів. 50 проваджень минулого року, а решта - у цьому році", - розповів він.

Посадовець зазначив, що з початку року прикордонники виявили майже 8 800 осіб, яких було незаконно внесено у систему.

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"У таких випадках ми інформуємо про це правоохоронні органи, які у рамках кримінальних проваджень досліджують ці обставини. Провівши аналіз, ми встановили понад 2,5 тис. ліцензіатів системи “Шлях”, які допустили такі правопорушення. Ця інформація була врахована, і 122 суб’єктам підприємницької діяльності було припинено доступ до системи “Шлях”. Наразі вони не мають змоги здійснювати міжнародні перевезення", - додав Ковальчук.

Він також розповів, що залишається поширеним незаконне переправлення чоловіків через "зелені" ділянки кордону. Наразі цим займаються переважно жителі прикордонних населених пунктів.

"Ми побачили тенденцію, що ті, хто раніше сприяли незаконному переправленню тютюнових виробів через кордон до ЄС, з початку збройної агресії переключилися на переправлення громадян", - повідомив посадовець. 

За фактом організації незаконного переправлення осіб через держкордон розпочато 958 кримінальних проваджень, з яких 507 були порушені цього року. У результаті 1187 осіб отримали повідомлення про підозру за вчинення злочину, передбаченого ст. 332 КК (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Вироки судів уже отримали 125 осіб. При цьому покарання у вигляді позбавлення волі терміном понад п’ять років дістали 25 засуджених.

Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення та запровадження воєнного стану в Україні військовозобов’язаним чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Система "Шлях" дозволяє водіям (волонтерам) легально перетинати кордон для перевезення необхідного забезпечення для ЗСУ або інших військових формувань.

Журналісти отримали доступ до бази даних волонтерів, внесених Львівською обласною військовою адміністрацією до системи "Шлях" на прохання різних громадських організацій. Виявилось, що більшість організацій пов'язані з позаштатним радником голови ЛОВА з питань гуманітарної допомоги і волонтерства Олексієм Шевчуком, а деякі чоловіки не повернулись в Україну. Загалом Львівська ОВА надала 32 тисяч дозволів для виїзду за кордон через "Шлях".

Да даними прикордонників, до 150 чоловіків щодня отримують відмову у виїзді за кордон, ще приблизно 20 – затримують.

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