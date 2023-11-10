Головне за ніч і ранок п'ятниці, 10 листопада: 25 відбитих штурмів на Мар’їнському напрямку, пошкодження катерів у Криму

У ніч на 10 листопада 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА та керованими авіаційними ракетами, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Загалом було випущено шість ударних БпЛА “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено: п’ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

Також уламки "шахеда" впали на приватний сектор у Золотоніському районі Черкаської області, повідомляє МВС. Пошкоджені кілька будівель. Постраждалих немає.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Противник вів штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де українські захисники відбили 9 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 25 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 800 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 310 тисяч військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У селищі Чорноморське в Криму пошкоджено два десантні катери ворога. За інформацією "Суспільного", операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Уражено два десантні швидкісні катери. Росіяни удар заперечують, стверджують, що збили над Кримом безпілотники.

Місцевий канал в Telegram писав, що в Чорноморську рятувальники розбирали завали казарми, куди відбулося влучання і що, ймовірно, катери теж потрапили під удар.

Згодом у ГУР підтвердили враження двох катерів. Йдеться про катери класу "серна", які ворог застосовував при окупації Зміїного. На борту вражених катерів був екіпаж та бронетехніка.

За минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови.

Про це вранці 10 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

Цього тижня врятовані вже 203 українських громадянина.

“Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був”, - написав глава держави.

Нагадаємо, 8 листопада Україна евакуювала першу групу з 43 своїх громадян із Гази. Україна також допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!