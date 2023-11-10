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ГУР підтвердило влучання по російських катерах у Криму. На борту був екіпаж і броньована техніка

Такі катери ворог застосовував під час окупації Зміїного.

ГУР підтвердило влучання по російських катерах у Криму. На борту був екіпаж і броньована техніка
Фото: скріншот

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило влучання по двох малих десантних кораблях Чорноморського флоту в окупованому Криму. На борту перебував екіпаж та броньована техніка.

Військові вдарили по катерах проєкту 11770 (класу "серна") під час нічної операції. Про це повідомили в Telegram ГУР.

"На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82. Малі десантні катери класу «серна» держава-агресор росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту", – йдеться у повідомленні. 

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси "Тор-м2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі. 

"Малий десантний корабель класу «серна» має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації", – додали в ГУР.

Нагадаємо, що 4 листопада українські сили вдарили по кримському суднобудівному заводу, внаслідок чого пошкоджень зазнав ракетоносій "Аскольд". Розвідка спрацювала на відмінно – що б не робив біля причальної стінки МРК "Аскольд" (завантажував краном ракети "Калібр" ховався чи проходив ходові випробування), його знайшли. Підтвердили фізичне перебування в день операції, вбили координати й польотне завдання. У "Аскольда" вбита рубка, розтрощений місток, знищений радар. Три ракети влучили зверху, прошили надбудови і вибухнули біля бортів, ударивши поряд у причальну стінку. Чи надається до відновлення? Можливо, але у війні вже участі не візьме і по українських містах "Калібрів" не пускатиме. Докладно – у матеріалі на LB.ua.

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