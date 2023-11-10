Суспільне: у Криму внаслідок удару пошкоджено два російські катери

У селищі Чорноморське в Криму пошкоджено два десантні катери ворога. За інформацією "Суспільного", операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Уражено два десантні швидкісні катери. Росіяни удар заперечують, стверджують, що збили над Кримом безпілотники.

Місцевий канал в Telegram писав, що в Чорноморську рятувальники розбирали завали казарми, куди відбулося влучання і що, ймовірно, катери теж потрапили під удар.

Оновлення. Згодом у ГУР підтвердили враження двох катерів. Йдеться про катери класу "серна", які ворог застосовував при окупації Зміїного. На борту вражених катерів був екіпаж та бронетехніка.

Нагадаємо, що 4 листопада українські сили вдарили по кримському суднобудівному заводу, внаслідок чого пошкоджень зазнав ракетоносій "Аскольд". Розвідка спрацювала на відмінно – що б не робив біля причальної стінки МРК "Аскольд" (завантажував краном ракети "Калібр»" ховався чи проходив ходові випробування), його знайшли. Підтвердили фізичне перебування в день операції, вбили координати й польотне завдання.

У "Аскольда" вбита рубка, розтрощений місток, знищений радар. Три ракети влучили зверху, прошили надбудови і вибухнули біля бортів, ударивши поряд у причальну стінку. Чи надається до відновлення? Можливо, але у війні вже участі не візьме і по українських містах "Калібрів" не пускатиме. Докладно – в матеріалі на LB.ua.