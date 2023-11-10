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​У Криму мобілізовані до смерті побили свого командира і втекли в Росію, - ГУР

Полковник Мусурбеков помер у лікарні від отриманих травм.

​У Криму мобілізовані до смерті побили свого командира і втекли в Росію, - ГУР

В окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті побили свого полковника і втекли до Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Подія сталася 1 листопада в тимчасово окупованому Сімферополі. Група мобілізованих солдатів 20-ї мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову.

Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.

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7 листопада він помер у лікарні від отриманих травм.

"Підозрювані у вбивстві полковника того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до краснодарського краю РФ", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо,  за даними розвідки, низька мотивація й нестабільна логістична підтримка стає проблемою для російської армії.

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