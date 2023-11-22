Кремль анонсував ​"масштабні святкові заходи" до 10-річчя окупації Криму

При цьому, починаючи з серпня 2022 року, в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів.

Росія збирається влаштувати в Криму масштабні заходи з нагоди святкування десятої річниці окупації півострова.

Про це пишуть російські ЗМІ.

"Цей день завжди відзначається якимись масштабними заходами. Немає сумнівів, що так буде й цього разу", – зазначив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Як відомо, починаючи з серпня 2022 року в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це "стрільбою по українських безпілотниках", "роботою ППО" або "навчаннями військових".

Міноборони РФ за останній місяць заявляло щонайменше про 70 безпілотників, які нібито атакували острів. При цьому точну кількість влучання в об'єкти армії РФ або число збитих дронів встановити неможливо, оскільки російська влада приховує ці дані.

Нагадаємо, раніше спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони "Артан" передав привіт російським загарбникам біля Кримського мосту. Розвідники назвали його "непотрібною конструкцією".

Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію півострова.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Крим Україна звільнятиме від окупантів військовим шляхом.

У липні Military Media Center повідомляв, що російські війська готуються до можливих бойових дій на території Криму.

Раніше генерал-майор Дмитро Марченко також говорив, що Україна буде звільняти Крим військовим шляхом. За нього будуть боротися, як і за Херсон, Луганськ і Донецьк.