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​Спецпідрозділ ГУР "Артан" передав "привіт" окупантам біля Кримського мосту

"Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція. Далі буде..."

​Спецпідрозділ ГУР "Артан" передав "привіт" окупантам біля Кримського мосту
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони "Артан" передав привіт російським загарбникам біля Кримського мосту.

Відповідне відео оприлюднене на сайті ГУР.

"Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція. Далі буде..." – ідеться у дописі до відео.

На відео – мобільний телефон із зображенням українського прапора, який лежить неподалік Кримського мосту, а також підпис: "ГУР Артан".

Нагадаємо, у жовтні британська розвідка повідомляла, що здатність росіян охороняти Кримський міст – під загрозою через винахідливість СБУ.

Дві успішні атаки СБУ на Кримський міст в жовтні 2022 року та липні 2023 року продемонстрували, що Росія не здатна захистити цей логістичний об’єкт. 

Уперше СБУ підірвала Кримський міст за допомогою вантажівки з вибухівкою. А вдруге міст атакували унікальні дрони спецслужби "Морський малюк"

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна має нейтралізувати Кримський міст, адже він є дорогою, якою росіяни живлять війну боєприпасами.

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