Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони "Артан" передав привіт російським загарбникам біля Кримського мосту.
Відповідне відео оприлюднене на сайті ГУР.
"Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція. Далі буде..." – ідеться у дописі до відео.
На відео – мобільний телефон із зображенням українського прапора, який лежить неподалік Кримського мосту, а також підпис: "ГУР Артан".
Нагадаємо, у жовтні британська розвідка повідомляла, що здатність росіян охороняти Кримський міст – під загрозою через винахідливість СБУ.
Дві успішні атаки СБУ на Кримський міст в жовтні 2022 року та липні 2023 року продемонстрували, що Росія не здатна захистити цей логістичний об’єкт.
Уперше СБУ підірвала Кримський міст за допомогою вантажівки з вибухівкою. А вдруге міст атакували унікальні дрони спецслужби "Морський малюк".
Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна має нейтралізувати Кримський міст, адже він є дорогою, якою росіяни живлять війну боєприпасами.