​Уночі Росія випустила по Україні 14 "шахедів". Усі збили сили ППО

Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі і впала у Запорізькій області на відкритій місцевості

Із 20:00 вечора 21 листопада по 03:00 22 листопада росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф) 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії, знищено усі 14 ворожих безпілотників «Shahed-131/136»", - йдеться в пговідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, що в ніч на 21 листопада російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши "Шахеди". Протиповітряною обороною було знищено 9 з 10 ударних БпЛА.