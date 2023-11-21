Від російського обстрілу Херсонщини постраждала жінка

Російські окупаційні війська вдарили по Тягинці Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Через російський обстріл постраждала жінка 1945 року народження.

Вона отримала мінно-вибухову травма. Стан постраждалої задовільний, госпіталізації жінка не потребує.

Як раніше повідомлялось, російські окупаційні війська обстріляли з авіації Берислав у Херсонській області. Окупанти влучили в приватний будинок.

Під завалами опинився власник, 65-річний чоловік, який загинув на місці. Крім того, під час обстрілу ще один 57-річний містянин, який знаходився на вулиці, отримав численні травми, зокрема переломи кінцівок.