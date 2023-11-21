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Від російського обстрілу Херсонщини постраждала жінка

Постраждала госпіталізації не потребує.

Від російського обстрілу Херсонщини постраждала жінка
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Російські окупаційні війська вдарили по Тягинці Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Через російський обстріл постраждала жінка 1945 року народження. 

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Вона отримала мінно-вибухову травма. Стан постраждалої задовільний, госпіталізації жінка не потребує.

Як раніше повідомлялось, російські окупаційні війська обстріляли з авіації Берислав у Херсонській області. Окупанти влучили в приватний будинок.

Під завалами опинився власник, 65-річний чоловік, який загинув на місці. Крім того, під час обстрілу ще один 57-річний містянин, який знаходився на вулиці, отримав численні травми, зокрема переломи кінцівок.

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