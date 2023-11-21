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Інтенсивну підготовку за кордоном пройшли понад 100 тисяч українських бійців

Навчання пройшли у тренувальних центрах більш ніж 30 країн-партнерів.

Інтенсивну підготовку за кордоном пройшли понад 100 тисяч українських бійців
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Станом на 21 листопада 2023 року інтенсивну підготовку за кордоном завершили понад 100 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Олександр Кириленко на брифінгу щодо результатів підготовки особового складу ЗСУ за сприяння Групи безпекової допомоги Україні та тренувальної місії ЄС.

Навчання пройшли у тренувальних центрах більш ніж 30 країн-партнерів.

"Ми вдячні вам за підтримку і маємо надію, що наша спільна праця буде тільки нарощуватися і нарощуватися", - зазначив Кириленко.

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Нагадаємо, українські пілоти вже розпочали підготовку на F-16 у Данії в повітрі разом з інструкторами. Тим часом канадські військовослужбовці продовжують навчати бійців Збройних Сил України.

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