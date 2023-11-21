Як пілоти FPV-дронів розчиняють росіян

Бійці добровольчого підрозділу SIGNUM роповіли як "розчиняють" російських окупантів завдяки FPV-дронам. FPV-дрони на нинішньому етапі війни є одним з найефективніших засобів знищення ворога: як його техніки, так і живої сили.

У новому відео проєкту "Український Свідок" — пілоти FPV-дронів з добровольчого підрозділу SIGNUM. Вони показують журналістам свою роботу: поки пілот керує дроном, журналісти з укриття спостерігають за польотом "пташки", пошуком цілі та її ураженням.

Оператори дронів із SIGNUM палять техніку окупантів: КАМАЗи, броньовані машини тощо.

"За цей місяць ми маємо приблизно 110 вражених цілей, — розповідає пілот підрозділу із позивним "Турист". — Ми зробили росіянам "дорогу смерті": перепалили машини, в тому числі і КАМАЗ".

Пілоти відпрацьовують і по легкових авто.

"Ти не знаєш, хто їде в цій машині, — розповідає боєць із позивним "Гук". — Можливо, це хтось важливий. То чому б не вразити таку ціль?".

Хлопцям вдається знищувати і живу силу окупантів: піхотинців, артилеристів, ба навіть офіцерів. А якщо самі вони ціль не знищують, то передають її координати артилерії.

Пілоти умовно поділяють цілі на важливі та прикольні. «Приміром, важлива ціль — це коли наші хлопці хотіли відпрацювати "Хаймарсом" по САУ (самохідна артилерійська установка) та по гаубиці, — розповідає Турист. — Обидві цілі були далеко. Ми вразили їх дроном та зекономили хлопцям ракети для РСЗВ.

Прикольна ціль — це ворожі квадроцикл та мотоцикліст: "Підтвердження ураження квадроцикла ми отримали з MAVIC (квадрокоптер), — каже Турист. — А от тіла мотоцикліста ми так і не знайшли. Його ніби розчинило у повітрі".

Але керування FPV-дроном вимагає від пілота неабиякого психологічного ресурсу.

"Спочатку подобалось, був якийсь адреналін, — каже боєць із позивним "Скаут». — Але я тут півтора року і мені здається, що я вже не вивожу".

Водночас "Турист" каже, що в нього тут вигорання не буває.

"У нас є час на відпочинок. Ми маємо "зголодніти", — каже він. — А коли нам стає нудно відпочивати, то повертаємось до роботи, яку любимо. Окрім того, наша робота є вкрай корисною: в таких масштабах, за такі гроші — немає нічого ефективнішого за FPV-дрони".

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