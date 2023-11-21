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Генпрокурор: Канада готова очолити коаліцію країн, які сприятимуть поверненню українських дітей

Канада ще наприкінці жовтня виступила з ініціативою подібної міжнародної коаліції на саміті в Мальті.

Генпрокурор: Канада готова очолити коаліцію країн, які сприятимуть поверненню українських дітей
Андрій Костін
Фото: Facebook/Андрій Костін

Канада спільно з Україною готова очолити коаліцію країн, які сприятимуть поверненню українських дітей.

Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін, передає пресслужба ОГП.

За його словами, про це питання йшлося на міжнародній конференції United for Justice. War Сrimes against Ukrainian Children, яка відбулася в Торонто 20 листопада. Учасники заходу обговорювали, зокрема, запровадженя нових механізмів, які сприятимуть поверненню українських дітей. Канада ще наприкінці жовтня виступила з ініціативою подібної міжнародної коаліції на саміті в Мальті. Опісля міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі на конференції підкреслила, що саме Канада буде співголовувати з Україною в реалізації четвертого пункту Формули миру, присвяченій поверненню всіх полонених і депортованих. За словами Жолі, Канада готова очолити спільно з Україною коаліцію країн, які сприятимуть поверненню українських дітей.

Наразі Офіс Генпрокурора спільно з міжнародними партнерами збирає та аналізує всі наявні докази, які можуть свідчити про геноцидні наміри таких злочинів відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

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Нагадаємо, днями Генпрокурор Костін обговорив з британським депутатом створення механізму для повернення з РФ українських дітей. Як повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук, деякі викрадені в Україні діти залишаються в Білорусі, деяких далі вивозять до Росії.

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