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Під Миколаєвом літній чоловік загинув при спробі розібрати знайдений боєприпас

Чоловік знайшов снаряд на пасовищі.

Під Миколаєвом літній чоловік загинув при спробі розібрати знайдений боєприпас
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Під Миколаєвом літній чоловік загинув при спробі розібрати знайдений боєприпас. 

Про це повідомляє ДСНС. 

66-річний чоловік у селі Козирка, що біля Миколаєва, знайшов на пасовищі снаряд й намагався його розібрати. Боєприпас здетонував, унаслідок цього чоловік отримав значні травми.

Постраждалий помер у машині швидкої медичної допомоги.

ДСНС закликає всіх бути пильними й дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо в регіонах, де точилися бойові дії.

Нагадаємо, на деокупованій Херсонщині сапери вже знешкодили понад 123 тисячі вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.

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