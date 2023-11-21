Під Миколаєвом літній чоловік загинув при спробі розібрати знайдений боєприпас.
Про це повідомляє ДСНС.
66-річний чоловік у селі Козирка, що біля Миколаєва, знайшов на пасовищі снаряд й намагався його розібрати. Боєприпас здетонував, унаслідок цього чоловік отримав значні травми.
Постраждалий помер у машині швидкої медичної допомоги.
ДСНС закликає всіх бути пильними й дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо в регіонах, де точилися бойові дії.
Нагадаємо, на деокупованій Херсонщині сапери вже знешкодили понад 123 тисячі вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.