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Умєров заявив, що візит глави Пентагону до Києва перекреслює намагання ворогів нав’язати думку про “втому США від України”

Міністр оборони України заявив, що НАТОфікація – один з головних пріоритетів міністерства.

Умєров заявив, що візит глави Пентагону до Києва перекреслює намагання ворогів нав’язати думку про “втому США від України”
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров у понеділок у Києві зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном і заявив, що візит глави Пентагону до Києва перекреслює намагання ворогів нав’язати думку про “втому США від України”.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони. 

Міністри провели зустріч сам-на-сам, а потім у розширеному форматі, де у переговорах взяли участь з українського боку, зокрема, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк та заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

“У нас була плідна розмова щодо поточних і майбутніх потреб України на полі бою та того, як Сполучені Штати із союзниками можуть допомогти їх задовольнити”, - розповів Рустем Умєров.

Зазначається, що інша важлива тема стосувалася НАТО. Україна обрала свій шлях: стати членом альянсу. Тому НАТОфікація – один з головних пріоритетів Міністерства оборони України, додав міністр оборони України.

“Переконаний, що продуктивний візит міністра Остіна перекреслює будь-які намагання наших ворогів нав’язати думку про “втому США від України”. Навпаки, цей і майбутні візити і зустрічі з нашими союзниками і партнерами з усього світу лише підкреслює силу і вагу військової дипломатії”, – додав Рустем Умєров.

Нагадаємо, в день візиту Ллойда Остіна до України США оголосили про новий пакет військової допомоги. Він включатиме боєприпаси та військову техніку на суму більш як 100 мільйонів доларів.

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