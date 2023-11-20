США нададуть Україні нову систему HIMARS

Пентагон оголосив про склад нового пакету безпекової допомоги Україні.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

До нового пакету допомоги входять:

Зенітні ракети Stinger;

Одна високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) і додаткові боєприпаси;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

Протитанкові системи Javelin і AT-4;

Більше 3 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

Підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

Спорядження для холодної погоди;

Запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Пентагон підтвердив, що у цьому пакеті використовується допомога, яка була раніше дозволена для України протягом попередніх фінансових років відповідно до повноважень Президента про скорочення коштів (PDA), яка залишилася після процесу переоцінки PDA.

“Безпекова допомога Україні – це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію деінде, зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу в десятках штатів по всій країні. Надзвичайно важливо, щоб Конгрес вжив заходів для підтримки України, схваливши запит Президента на додаткове фінансування”, - наголосили в Міноборони США.

Нагадаємо, раніше нову військову допомогу від США анонсував президент України Володимир Зеленський та міністр оборони США Ллойд Остін.