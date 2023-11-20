Рустем Умєров та міністр оборони США обговорили наступальні дії Сил оборони

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Міністри оборони України та США обговорили контрнаступальні операції України. Про це Ллойд Остін повідомив у мережі "Х".

Ллойд Остін вкотре віздначив підтримку США для України.

"Радий зустрітися з моїм колегою Рустемом Умєровим у Києві, щоб обговорити контрнаступальні операції України та майбутні потреби. Ми стоїмо з народом України сьогодні — і надовго", —відзначив Остін.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість сягатиме 100 млн доларів.