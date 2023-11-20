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Рустем Умєров та міністр оборони США обговорили наступальні дії Сил оборони

Міністри оборони двох країн обговорили контрнаступ ЗСУ.

Рустем Умєров та міністр оборони США обговорили наступальні дії Сил оборони
Фото: Ллойд Остін, "Х"

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Міністри оборони України та США обговорили контрнаступальні операції України. Про це Ллойд Остін повідомив у мережі "Х".

Ллойд Остін вкотре віздначив підтримку США для України.

"Радий зустрітися з моїм колегою Рустемом Умєровим у Києві, щоб обговорити контрнаступальні операції України та майбутні потреби. Ми стоїмо з народом України сьогодні — і надовго", —відзначив Остін.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість сягатиме 100 млн доларів.

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