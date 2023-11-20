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Міноборони проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua

ЗСУ потребують багато спеціалістів із цивільними спеціальностями.

Міноборони проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua
Фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони та сайт із працевлаштування Work.ua підписали меморандум про співпрацю. Тепер на платформі проводитимуть рекрутинг до Збройних сил України.

Про це повідомляє сайт Міноборони.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зазначила, що компанія надаватиме послуги в інтересах армії безоплатно. За її словами, на сайті військовозобовʼязані зможуть бачити, в яку частину та на яку спеціальність вони йтимуть.

"Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати фахових військовослужбовців, які мають відповідний досвід у цивільному житті. Ця співпраця зробить наше військо набагато ефективнішим", – заявив співзасновник та керівник Work.ua Артур Міхно.

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Нагадаємо, Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу до Збройних сил України з організацією Lobby X. Тоді у відомстві зазначили, що перемовини тривають з низкою інших учасників ринку працевлаштування.

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