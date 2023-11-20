Зразки ДНК для пошуку зниклих безвісти можна здати у Німеччині та Польщі

Родичі зниклих безвісти українців, які перебувають за кордоном, можуть здати зразки ДНК у країнах Європи для пошуку своїх рідних.
Про це повідомляє у Telegram омбудсмен Дмитро Лубінець.
За його словами, наразі це можна зробити у Польщі та Німеччині. Експерти відбиратимуть зразки та передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих безвісти людей.
Номер телефону для запису на здачу зразків ДНК: +38 068 791 00 00
Лубінець закликав звертатися до Офісу Омбудсмана у випадку порушення прав за номерами телефонів: 0 800 501 720; 044 299 74 08.
Нагадаємо, станом на вересень цього року зниклими безвісти вважалися 15 тис. українських військових і 11 тис. цивільних.
У травні цього року в Україні запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.