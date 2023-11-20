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Прикордонники знищили ворожий дрон на Донеччині

У безпілотник влучили із стрілецької зброї.

Прикордонники знищили ворожий дрон на Донеччині
Фото: dpsu.gov.ua

Сьогодні прикордонники збили російський безпілотник у Донецькій області. Дрон окупантів вибухнув у повітрі та розлетівся на друзки.

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що за допомогою безпілотника росіяни намагалися вразити позиції прикордонників. Однак завдяки влучанню по повітряній цілі із стрілецької зброї політ дрона було припинено. Коптер вибухнув у повітрі.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну по 20 листопада 2023 року Сили оборони знищили близько 5 764 ворожих безпілотників. За минулу добу – 9.

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