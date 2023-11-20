Сполучені Штати продовжать надавати підтримку Україні на полі бою, – Остін

Сьогодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра оборони США Ллойда Остіна.

Про це голова Пентагону повідомив у мережі Х.

"Я мав честь зустрітися з президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами України. Ми разом із нашими союзниками та партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби", – йдеться у повідомленні.

I was honored to meet with President @ZelenskyyUa in Kyiv today to reaffirm the United States’ steadfast support for Ukraine. We, along with our allies and partners, will continue to support Ukraine’s urgent battlefield needs and long-term defense requirements. pic.twitter.com/Odv6ClgcrP — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023

Нагадаємо, сьогодні Ллойд Остін прибув столиці України з неофіційним візитом. Зранку він повідомив у мережі Х, що має намір зустрітися з українськими лідерами. Візит міністра оборони відбувається на тлі дебатів між деякими республіканцями і демократами про виділення Україні оборонної допомоги.