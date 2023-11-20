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Сполучені Штати продовжать надавати підтримку Україні на полі бою, – Остін

Голова Пентагону перебуває з візитом у Києві. 

Сполучені Штати продовжать надавати підтримку Україні на полі бою, – Остін
Фото: Ллойд Остін у мережі Х

Сьогодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра оборони США Ллойда Остіна.

Про це голова Пентагону повідомив у мережі Х.

"Я мав честь зустрітися з президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами України. Ми разом із нашими союзниками та партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні Ллойд Остін прибув столиці України з неофіційним візитом. Зранку він повідомив у мережі Х, що має намір зустрітися з українськими лідерами. Візит міністра оборони відбувається на тлі дебатів між деякими республіканцями і демократами про виділення Україні оборонної допомоги.

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