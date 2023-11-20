Окупанти вдарили з артилерії по Нікополю. Загинула літня жінка, поранений чоловік

Є влучання в будинки та господарські споруди.

Росіяни вкотре обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атак є загиблі та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, сьогодні під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку. Поранення отримав 53-річний чоловік. Пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач та газогін.

Нагадаємо, протягом неділі 19 листопада ворог декілька разів обстріляв з важкої артилерії Марганецьку та Червоногригорівську громади Дніпропетровщини. Під ворожим вогнем перебував Нікополь. Минулося без постраждалих.