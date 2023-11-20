Голову Держспецзв'язку та його заступника підозрюють у заволодінні 62 млн гривень

Підпорядковане службі підприємство уклало договори на розробку програмного забезпечення з підконтрольними компаніями. За послуги заплатити 223 млн, з яких 62 млн, ймовірно, заволоділи учасники правопорушення.

Керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підозрюють у заволодінні 62 млн гривень. Повідомлення з'явилося після того, як голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору сьогодні звільнив Кабмін.

За даними НАБУ, у 2020-2022 власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладанання та програмного забезпечення.

"Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг та перерахувало у 2021-2022 рр. кошти у сумі понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину. Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи", – стверджують у НАБУ.

Наразі підозрюються шість осіб:

голова Держспецзв’язку та його заступник (Юрій Щиголь та, очевидно, Віктор Жора, який також був звільнений)

гендиректор та співробітник держпідприємства;

власник групи компаній (організатор схеми) та один його працівник.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Юрій Щиголь очолював Держспецзв'язку з 2020.