​Японія надасть Україні 160 млн євро на проєкти економічного відновлення, – Шмигаль

Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості.

Японія планує надати 160 млн євро для підтримки проєктів економічного відновлення України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що про це говорили на зустрічі з державним міністром закордонних справ Японії Кійото Цуджі, державним міністром економіки, торгівлі та промисловості Кадзучіка Іватою й представниками японського бізнесу.

"Озвучив наші пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови", – написав Шмигаль.

Він наголосив, що Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості.

"Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України. Державні міністри запевнили, що позиція Японії щодо підтримки України буде незмінною. Вдячні японському уряду та народу за всебічну допомогу", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва прибула японська делегація на чолі з представниками міністерства закордонних справ і міністерства промисловості.