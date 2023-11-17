Кабмін спростив ввезення в Україну генераторів та трансформаторів, — Шмигаль

Тепер декларація про відповідність та маркування знаком відповідності не потрібна.

Уряд спростив завезення в Україну енергетичного обладнання. Тепер для цих товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд спростив завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів і трансформаторів. Фактично ми призупиняємо дію шести технічних регламентів, які застосовувалися при ввезенні та продажу енергетичного обладнання. Тепер для низки цих товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності", — повідомив прем'єр.

Нагадаємо, Україна готується до ймовірних обстрілів енергосистеми з боку Росії. У НЕК попереджали, що варто заздалегідь подбати про автономні джерела живлення. Під час підготовки до майбутнього опалювального сезону НЕК "Укренерго" готує резервні схеми живлення споживачів та запас обладнання для ремонтів.