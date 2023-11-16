Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з представниками Американської торговельної палати.

Про це йдеться на урядовому порталі.

На зустрічі обговорили заходи на підтримку економіки та актуальні виклики. Йшлося, зокрема, про страхування воєнних ризиків, що сприятиме залученню бізнесу до інвестицій в Україну. Шмигаль зазначив, що у цьому напрямку є домовленості з MIGA та DFC на сотні мільйонів доларів. Також створили механізм страхування експортерів із пулом британських компаній.

Фото: Пресслужба КМУ

Співрозмовники також обговорили пріоритети відновлення та ініціативи, які сприятимуть зростанню ВВП України. За словами Шмигаля, наша держава координує з партнерами роботу над компенсаційним механізмом, аби спрямувати заморожені російські активи на свою відбудову.

Нагадаємо, Україна і Багатостороннє агентство гарантій інвестицій (MIGA) домовилися створити робочу групу щодо залучення додаткового фінансування для страхування військових ризиків інвесторів.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком у Гранаді в межах участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти обговорили захист судноплавства і страхування суден у Чорному морі.

Крім того, шведський уряд пропонує виділити третину мільярда крон на кредитні гарантії для компаній, які торгують з Україною.