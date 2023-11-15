Апеляційний суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку ексвласникам

Провадження у справі, що тягнеться з 2017 року, закрито.

Сьогодні, 15 листопада, Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив неможливість скасування рішень, прийнятих під час націоналізації ПриватБанку, та повернення акцій банку колишнім власникам.

Про це повідомила пресслужба банку.

Керівник напрямку з юридичної координації діяльності фінустанови Олег Лазовський зазначив, що банк "вітає це об’єктивне і законне рішення".

"Це перемога держави та всіх державних органів. Колишні власники банку хотіли повернути його у свою власність, однак це прямо заборонено Законом, і апеляційний суд це підтвердив, поставивши на даний час крапку. ПриватБанк є державним стабільним банком. Держава докладає зусиль аби встановити верховенство права і продемонструвати, що всі є рівними перед законом. Сподіваємось, що сьогодні перемогою держави закінчився 7-річний судовий процес з ексвласником за ПриватБанк”, – сказав він.

Він додав, що ПриватБанк і далі буде відстоювати інтереси як держави, так і державного банку.

"Це не єдина справа про оскарження націоналізації, тому ми кажемо про продовження роботи, продовження боротьби. Боротьба ще триває, однак це єдина справа, в якій було ухвалено одіозне рішення адміністративного суду про незаконність націоналізації. Сьогодні це рішення було скасовано і провадження закрите", – наголосив Лазовський.

Нагадаємо, що в лютому Велика Палата Верховного Cуду остаточно закрила провадження за позовом Олександра Дубілета. Тобто суд визнав правомірним застосування у цій справі норм Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та "антиколомойського" закону №590-ІХ, що встановлюють незворотність націоналізації ПриватБанку та унеможливлюють будь-які подальші спроби повернути банк ексвласникам.