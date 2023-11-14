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Уряд ухвалив постанову, яка дозволить визнати іноземні довірчі послуги в Україні

Зокрема, можна буде використовувати кваліфіковані електронні підписи країн ЄС у нашій державі.

Уряд ухвалив постанову, яка дозволить визнати іноземні довірчі послуги в Україні

Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка визначає механізм визнання іноземних довірчих послуг в Україні. 

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зокрема, постанова дозволяє використовувати кваліфіковані електронні підписи країн ЄС в Україні та вносити до Довірчого списку іноземних надавачів електронних довірчих послуг. 

За інформацією Мінцифри, це дасть змогу громадянам ЄС підписувати в Україні е-документи своїми е-підписами. Крім того, вони зможуть надавати електронні довірчі послуги в нашій державі. 

"Такі зміни спростять електронну взаємодію з іноземними партнерами, зокрема, при веденні бізнесу. А також посприяють повноцінному використанню українських е-підписів за кордоном та шерингу е-документів ЄС в Україні. Ухвалення постанови також дозволяє укладати міжнародні договори про взаємне визнання електронних довірчих послуг з іншими країнами", - додали в Мінцифри.

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Нагадаємо, торік Верховна Рада підтримала взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементацію законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації. Це мало стати фундаментом для підписання у майбутньому Угоди між Україною та ЄС щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг. Таку Угоду ЄС не укладав з жодною третьою країною.

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