Ще один облгаз Фірташа передали державі

АТ "Закарпатгаз" передали під контроль державі.
Про це йдеться на сайті "Нафтогазу".
За даними компанії, це 19-те газорозподільне підприємство, інтегроване до "Групи " від початку 2023 року.
"Закарпатгаз" обслуговує 278 тисяч домогосподарств, а також понад 4 тисячі юридичних осіб.
У Нафтогазі зазначили, що для жителів Закарпаття тарифи, особові рахунки та реквізити для оплати залишаються незмінними.
Нагадаємо, минулого місяця під контроль держави перейшов "Чернігівгаз", а перед цим - "Волиньгаз".
Влітку СБУ повідомила про підозру головам правлінь "Волиньгазу", "Криворіжгазу" та "Чернігівгазу".