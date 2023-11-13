Ще один облгаз Фірташа передали державі

Це вже 19-те газорозподільне підприємство, інтегроване до "Групи Нафтогаз".

АТ "Закарпатгаз" передали під контроль державі.

Про це йдеться на сайті "Нафтогазу".

За даними компанії, це 19-те газорозподільне підприємство, інтегроване до "Групи " від початку 2023 року.

Фото: Нафтогаз

"Закарпатгаз" обслуговує 278 тисяч домогосподарств, а також понад 4 тисячі юридичних осіб.

У Нафтогазі зазначили, що для жителів Закарпаття тарифи, особові рахунки та реквізити для оплати залишаються незмінними.

Нагадаємо, минулого місяця під контроль держави перейшов "Чернігівгаз", а перед цим - "Волиньгаз".

Влітку СБУ повідомила про підозру головам правлінь "Волиньгазу", "Криворіжгазу" та "Чернігівгазу".