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На Закарпатті 22 туристів застрягли на зламаному підіймачі

Людей спускали з 5-метрової висоти дві години.

На Закарпатті 22 туристів застрягли на зламаному підіймачі
Фото: ДСНС України

У смт Міжгір’я Хустського району на висоті сталася аварійна зупинка крісельного підіймача. Про це повідомили у ДСНС України. 

"На канатній дорозі в районі гори Босничка перебувало 22 людини. Серед них було 4 дітей. Упродовж двох годин надзвичайникам вдалося евакуювати всіх людей, які зависли над землею на п’ятиметровій висоті. Медичної допомоги жоден турист не потребував",  — йдеться у повідомленні. 

Фото: ДСНС України

На горі Говерла загинув турист, ще одного вдалося врятувати. Минулого року у  квітні турист з Києва загинув у горах на румунській стороні. Його син отримав обмороження ніг.

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