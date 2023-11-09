На Закарпатті 22 туристів застрягли на зламаному підіймачі

У смт Міжгір’я Хустського району на висоті сталася аварійна зупинка крісельного підіймача. Про це повідомили у ДСНС України.

"На канатній дорозі в районі гори Босничка перебувало 22 людини. Серед них було 4 дітей. Упродовж двох годин надзвичайникам вдалося евакуювати всіх людей, які зависли над землею на п’ятиметровій висоті. Медичної допомоги жоден турист не потребував", — йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

На горі Говерла загинув турист, ще одного вдалося врятувати. Минулого року у квітні турист з Києва загинув у горах на румунській стороні. Його син отримав обмороження ніг.