Смертельна ДТП на Житомирщині: нардепа Ніколаєнка відправили під цілодобовий домашній арешт

На засідання прийшли близько двадцяти народних депутатів, щоб підтримати Ніколаєнка.

Сьогодні, 9 листопада, у Печерському суді Києва народному депутату України Андрію Ніколаєнку, який поблизу Житомира збив на смерть 18-річну місцеву жительку, обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Андрія Ніколаєнка зобов'язали прибувати до суду, здати паспорт та носити електронний браслет.

На засідання прийшли близько двадцяти народних депутатів, щоб підтримати Ніколаєнка.

Під час судового засідання прокурор вимагав обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Прокурор долучив до справи результати технічної експертизи. Відповідно до неї, швидкість авто під час руху становила від 141 до 153 кілометрів на годину.

Також до матеріалів справи прокурор долучив відео з трьох камер відеоспостереження.

Адвокати, зокрема, долучили лист від командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Він у листі висловив бажання обрати Андрію Ніколаєнку інший запобіжний захід.

Разом із листом від Сирського, судді подали лист від командувача сил територіальної оборони ЗСУ Анатолія Баргилевича.

При цьому народний депутат України Валентин Наливайченко заявив, що бере Андрія Ніколаєнка на поруки.

"Андрій Ніколаєнко залишився від початку російської агресії в Києві, став разом із киянами в лави тероборони. Я підтверджую, що він не переховується і зараз працює і в комітетах Верховної Ради, і в самій Верховній Раді, особливо у такий важливий момент як інтеграція України до ЄС після рішення Єврокомісії. Я знаю і підтверджую суду, що сам Андрій Ніколаєнко особисто вирішує питання постачання необхідного озброєння та спорядження для Збройних сил України. Я так розумію, що на адресу суду прийшли листи від командувачів родів Збройних Сил, тому що саме він із міністром оборони однієї з азійських країн ці питання вирішує", — розповів Валентин Наливайченко.

Нагадаємо, 6 листопада депутату Андрію Ніколаєнку повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП. Автомобіль, яким керував нардеп, здійснив наїзд на 18-річну дівчину. Вона загинула на місці.