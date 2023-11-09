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Київрада підтримала рішення назвати сквер у Печерському районі імені Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі")

Ініціативу з присвячення скверу підтримали кияни в голосуванні. 

Київрада підтримала рішення назвати сквер у Печерському районі імені Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі")
Фото: Фото з особистого архіву Д. Коцюбайла

Київська міська рада підтримала рішення назвати сквер у Печерському районі на честь Героя України, загиблого захисника Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі").

За відповідне рішення проголосували 69 депутатів. Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

За словами заступника мера Володимира Бондаренка, під час підготовки проєкту рішення близькі та побратими Дмитра дали на це згоду.

Дмитро Коцюбайло – український доброволець, на війні проти окупанітв із 2014 року. Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-ої окремої механізованої бригади. Герой України Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут. 

Ініціативу з присвячення скверу Героєві підтримали кияни в голосуванні. Згодом відповідну рекомендацію підтримала комісія з питань найменувань.

Йдеться про зелену зону між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком.

У травні електронна петиція з закликом перейменувати в Києві Німанську вулицю на вулицю імені Дмитра Коцюбайла набрала удвічі більше достатньої кількість голосів, і мер Кличко обіцяв поставити це питання на електронне голосування. Зараз ця вулиця все ще Німанська.  

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