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Експосадовець Кропивницького СІЗО хотів нелегально вивезти з України деталі до вертольотів Мі-8, – СБУ

Вилучене майно буде передане Збройним Силам.

Експосадовець Кропивницького СІЗО хотів нелегально вивезти з України деталі до вертольотів Мі-8, – СБУ
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки ліквідувала на Кіровоградщині схему незаконного вивезення з України товарів подвійного призначення, що піддягають експортному контролю.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Мова йде про допоміжні газотурбінні двигуни та навігаційну апаратуру для багатоцільових вертольотів Мі-8. Відповідне обладнання намагався продати колишній посадовець Кропивницького СІЗО. Для пошуку потенційних покупців він розміщував оголошення на спеціалізованих сайтах.

Фото: СБУ

Для переправлення товару іноземним замовникам фігурант хотів використати сервіси міжнародних вантажоперевезень. А щоб приховати нелегальний експорт, намагався внести недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій.

Співробітники своєчасно викрили оборудку, поетапно задокументували її і тим сам запобігли нелегальному вивезенню за кордон авіаційних агрегатів та програмного забезпечення.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч.1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Фото: СБУ

Наразі триває розслідування для встановлення джерел походження та кінцевого отримувача вертолітного обладнання. Додатково готуються матеріали для передачі вилученого майна на потреби Збройних Сил України.

Комплексні заходи з блокування каналу нелегального експорту проводили співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Нагадаємо, СБУ заявила про затримання трьох ділків, які хотіли вивезти з України обладнання для винищувачів МіГ-29 із заводу “Мотор Січ”. Зловмисники намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн гривень.

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