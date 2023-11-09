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Учора росіяни били по 11 населених пунктах Донеччини, двоє загиблих

Пошкоджені 28 цивільних об’єктів.

Учора росіяни били по 11 населених пунктах Донеччини, двоє загиблих

Упродовж минулої доби, 8 листопада, російська армія обстріляла 11 населених пунктів Донецької області. Внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, є поранений.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, ворог обстрілював міста Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, селища Гостре, Північне, села Бердичі, Галицинівка, Довга Балка, Ласточкине, Рай-Олександрівка, Розкішне.

Пошкоджено 28 цивільних об’єктів: 15 приватних будинків, 5 гаражів, школу, державну установу, автомобілі.

З артилерії та "Градів" Росія обстріляла Часів Яр. Поранено людину. Пошкоджень зазнали 2 багатоквартирних та 5 приватних будинків, гаражі.Під час ворожого обстрілу в Торецьку зруйновано 5 приватних осель. Внаслідок влучання у приватний будинок загинула людина в Рай-Олександрівці, ще одна – у Північному.

Крім того, стало відомо про вбиту цивільну особу в Сіверську, яка загинула внаслідок артилерійського обстрілу 7 листопада.

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Нагадаємо, 7 листопада російська армія обстріляла Бахмутський та Краматорський райони. Внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів. Ще один цивільний отримав струс мозку та перелом руки.

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