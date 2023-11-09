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На Волинській митниці викрили злочинну організацію, що завдала збитків у понад 475 млн гривень

Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів так званими товарами прикриття зі значно меншою вартістю.

На Волинській митниці викрили злочинну організацію, що завдала збитків у понад 475 млн гривень
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon

Національне антикорупційне бюро та САП викрили на Волинській митниці злочинну організацію, яка мінімізувала митні платежі за схемами чорного та сірого імпорту. Збитки держави оцінили в понад 475 млн гривень, повідомили в пресслужбі НАБУ.

За даними слідства, керував учасниками схеми колишній правоохоронець у змові зі службовцями Волинської митниці. Разом вони незаконно переміщували високоліквідні товари (обільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) через міжнародний пункт пропуску "Ягодин".

"Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів так званими «товарами прикриття» зі значно меншою вартістю. Службові особи Волинської митниці зокрема забезпечували митне оформлення товарів без належного здійснення митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми", – йдеться у повідомленні. 

Про підозру повідомили десятьом особам, дії яких кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Йдеться про:

  • п’ятьох службових осіб Волинської митниці
  • п’ятьох фізичних осіб

Організатора злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Викриттю злочинної схеми та ефективності розслідування НАБУ і САП сприяла конструктивна співпраця з Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща.

Нагадаємо, у жовтні підозру отримали голова митного посту "Міжнародний аеропорт «Одеса» та його заступник. За даними ДБР, посадовці систематично брали по $200 від компаній-імпортерів за кожен контейнер товарів, на який бізнесмени мали всі дозвільні документи. Слідчі зафіксували декілька фактів отримання митниками хабарів загалом на $2400.

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