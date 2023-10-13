Голову митного посту "Міжнародний аеропорт «Одеса»" підозрюють в хабарництві

Керівництво митного посту "Міжнародний аеропорт «Одеса»" викрили на хабарництві. Голові посту та його заступнику повідомили про підозру в налагодженні схеми отримання хабарів за безперешкодне оформлення імпортованих товарів та не створення штучних перешкод під час їх розмитнення.

За даними ДБР, посадовці систематично брали по $200 від компаній-імпортерів за кожен контейнер товарів, на який бізнесмени мали всі дозвільні документи. Слідчі зафіксували декілька фактів отримання митниками хабарів загалом на $2400.

В Офісі генерального прокурора додали, що до одного з підозрюваних звернувся власник товариства, який мав дозвіл на здійснення митної брокерської діяльності. Він хотів уточнити у нього повний перелік документів та процедуру митного оформлення в умовах введеного в Україні воєнного стану.

"У подальшому посадовець спільно із заступником розробили план, метою якого було систематичне одержання від митного брокера неправомірної вигоди. За неї підозрювані обіцяли не створювати штучних перешкод під час митного оформлення імпортованих товарів та пришвидшити їх митне оформлення в зоні діяльності очолюваного ними митного поста", – зазначили в Офісі генерального прокурора.

Після одержання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів США службових осіб митниці затримано.

Це не перше викриття посадовців Одеської митниці. У січні ДБР виявило масштабну схему поборів. Митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари за кордон.