На Одеській митниці викрили масштабну схему "поборів": хабарі ховали у вбиральні та обігрівачах

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему поборів на Одеській митниці. Митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари за кордон.

Відповідна оперативна інформація підтверджена обшуками адімінбудівлі митного поста, повідомили в пресслужбі ДБР.

"Працівники ДБР виявили схованки грошей співробітників митниці. Інспектори лише за декілька годин зміни встигли «заробити» понад 65 тисяч гривень. Гроші спритники ховали під плінтусами, у комп'ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі та навіть у туалеті", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали інспектор Одеської митниці, який вимагав з імпортера "плату" за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів в Україну. За неправомірну винагороду від обіцяв не створювати штучних проблем при митному оформленні генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їх розмитнення. Такі "послуги" він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання інспектору запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї та інших схем.

Одеська митниця – постійний фігурант повідомлень про корупційні схеми. У жовтні під час обшуків там виявили в контейнері нерозмитнений вертоліт.