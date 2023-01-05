На заводі “Кримський титан” розмістились російські хімвійська, - ЦНС

На тимчасово окупованому півострові зафіксовано розміщення техніки на заводі “Кримський титан” (Армянськ), а також підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту ЗС РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“...наразі невідомо чим обґрунтовано перебування останніх на захопленому підприємстві. Адже це може бути навчання чи вимоги командування окупаційних військ”, - йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву закликав мешканців Армянську тимчасово утриматися від прогулянок на відкритому повітрі.

Також зазначається, що перебування військових на об’єктах хімічної промисловості є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. При цьому росіяни не вперше нехтують відповідними нормами. Зокрема вони розміщують військових на ЗАЕС, або також на цивільних об’єктах: у школах, дитсадках та лікарнях.

Нагадаємо, окупанти продовжують привозити свій персонал на Запорізьку АЕС. Росіяни замінюють тих, хто відмовляється з ними співпрацювати.