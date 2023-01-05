За добу російські військові вбили в Україні 5 цивільних

За минулу добу, 4 січня, російські військові вбили в Україні 5 цивільних, ще 8 осіб отримали поранення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 4 січня (станом на 09:00):

Дніпропетровська область - 1 загиблий

Донецька область - 2 загиблих, 3 поранених

Запорізька область - 1 загиблий

Харківська область - 1 загиблий (на міні), 2 поранених (на міні)

Херсонська область - 3 поранених

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, близько 11 години ранку російська армія обстріляла центр Херсона. Відомо про щонайменше одного убитого.