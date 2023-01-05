Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранені (оновлено)
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранені (оновлено)
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу російські військові вбили в Україні 5 цивільних

Ще 8 цивільних осіб отримали поранення.

За добу російські військові вбили в Україні 5 цивільних
Фото: EPA/UPG

За минулу добу, 4 січня, російські військові вбили в Україні 5 цивільних, ще 8 осіб отримали поранення. 

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 4 січня (станом на 09:00):

  • Дніпропетровська область - 1 загиблий
  • Донецька область - 2 загиблих, 3 поранених
  • Запорізька область - 1 загиблий
  • Харківська область - 1 загиблий (на міні), 2 поранених (на міні)
  • Херсонська область - 3 поранених

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, близько 11 години ранку російська армія обстріляла центр Херсона. Відомо про щонайменше одного убитого.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також