Втрати Росії ще восени перевищили 250 000 осіб і 60% бойових танків, – директор військового штабу Євросоюзу

Йдеться про втрати і загиблими, і пораненими.

Росія втратила понад 250 000 боздатних військових і 60% своїх танків, повідомив директор військового штабу Євросоюзу, адмірал Ерве Блежан. Такі дані він озвучив у виступі перед французькими депутатами, пише Le Figaro.

Закрите засідання комітету національної оборони відбулося ще 16 листопада, але його стенгорама опублікована лише зараз.

Він сказав, що Москва після початку вторгнення 24 лютого втратила "60% свого загального запасу бойових танків і 70% свого запасу ракет, придатних для наземних цілей". Крім того, "40% транспортних засобів і 20% артилерії" вийшли з ладу.

Генеральний штаб Європейського Союзу оцінює втрати Росії в "щонайменше 60 000 російських бійців" убитими і втричі більше – пораненими.

Українські втрати, за оцінкою ЄС, менші, ніж російські, але значні. Він також сказав, що навесні може відбутися новий етап українських наступальних операцій, але для цього треба змобілізувати нові підрозділи.

Директор Генштабу Євросоюзу також спрогнозував, що "весняний наступ" буде "покликаний продовжити прогрес, розпочатий у вересні" в Харкові та Херсоні.

Київ, за його словами, "має намір виграти війну, відвоювавши Крим і Луганську та Донецьку області.

"Якщо не буде несподіванки в плані переговорів, навесні буде наступ", – сказав він.

Днями керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що навесні 2023 року очікуються найзапекліші бої, саме навесні Україна планує серйозне просування.