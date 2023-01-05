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На Луганщині росіяни відбирають у аграріїв ангари, щоб розмістити там військових, – ОВА

Також вони облаштовують у лікарнях військові шпиталі.

На Луганщині росіяни відбирають у аграріїв ангари, щоб розмістити там військових, – ОВА
Фото: Армія INFORM

На Луганщині російські окупанти розселяють своїх військових в ангарах, які відібрали у аграріїв.

Про це повідомила пресслужба Обласної військової адміністрації.

На Біловодщині окупанти вимушують аграріїв звільняти ангари, щоб розмістити там особовий склад. Також росіяни заблокували ще один населений пункт біля Старобільська.

"На виїзд та в’їзд заблоковане село Титарівка на Старобільщині, розташоване поряд із Половинкиним, де відповідні репресивні заходи вже відбулися. Наразі у Титарівці затримали десятки місцевих із підозрою роботи на ЗСУ. Свавілля спостерігається й у Біловодській громаді. Там окупаційна влада змушує аграріїв звільняти ангарні приміщення, аби заселяти туди російських солдат", – йдеться в повідомленні.

Також на базі сучасної лікарні, якою вона була до 24 лютого минулого року, тепер розташований військовий госпіталь, який завалений пораненими окупантами. Зазначається, що до неврології Луганська потрапили близько 100 "вагнерівців".

"Так само, як і в Луганську. Щоправда, там «вагнерівців» вже пакують до неврологічного відділення обласної клінічної лікарні, де найманцями зайнято близько 100 ліжко-місць. В інших медичних закладах міста вільних місць практично не залишилося", – повідомили в ОВА.

Нагадаємо, раніше у звіті Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупаційні війська готуються до "рішучих дій" у Луганській області. Однак, поки незрозуміло, будуть це оборонні чи наступальні операції.

У грудні в Генштабі ЗСУ заявили, що лікувальні заклади на окупованих територіях Луганщини російські загарбники перепрофільовують на військові шпиталі. Зокрема, 26 грудня повідомлялося, що до лікарні окупованого Біловодська доставили майже 300 поранених "вагнерівців".

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