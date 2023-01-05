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У ГУР прокоментували ядерну загрозу з боку Росії

"Є інформація про те, що і Крим і територія сучасної Білорусі Путіним розглядається для проведення такого роду провокації". 

У ГУР прокоментували ядерну загрозу з боку Росії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Українська розвідка має дані про те, що Росія розглядає проведення на території окупованого Криму та в Білорусі провокації з ядерним озброєнням. Однак навіть у Кремлі розуміють, що цей крок для нього стане останнім. 

Про це представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у ефірі каналу FreeДом.

"Коли ми говоримо про загрозу ядерного удару з боку режиму Путіна і загалом рашистської федерації так званої, то ми не можемо виключати цього моменту. Ми маємо розуміти, що це загроза, яка лише наблизить кінець сучасної Росії і режиму Путіна. Є інформація про те, що і Крим і територія сучасної Білорусі Путіним розглядається для проведення такого роду провокації", – сказав він.

Юсов додав, що стратегічні цілі і завдання Путіна не змінювалися – це геноцидна війна для знищення українців. Нині ворог скоцентрував бої на сході України. 

"Для відволікання українських сил оборони можливі провокації на інших напрямках, в тому числі на Харківському, в тому числі на північному кордоні країни", – додав він, зазначивши, що Україна знає про всі переміщення сил противника. 

Росія систематично погрожує застосування ядерним озброєнням не лише Україні, а й решті світу. 

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