У лікарні помер чоловік, поранений росіянами в Нікополі напередодні

Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. Про це повідомив у Telegram глава Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

"Ранок приніс невтішну новину… У лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень - під час ворожого обстрілу Нікополя. Сам Нікополь і увечері, і вночі потерпав від нових атак", - написав він.

Резніченко зазначив, що росіяни тричі накривали місто з "Градів" та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше 30 снарядів.

Пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури і лінії електропередачі. Люди під час ударів не постраждали.

"В інших районах ніч пройшла під звуки сирени, та без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. В результаті поранення дістав 64-річний чоловік. Його доставили до лікарні з важкими ураженнями грудної клітки