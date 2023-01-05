США не планують “заламувати руки” через великі втрати росіян у Макіївці, – Кірбі

"Російські солдати на цій території є законними цілями для українських військових дій, і крапка".

Москва є головним винуватцем масової загибелі власних військовослужбовців на полях боїв в Україні.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише “Голос Америки”.

Він зазначив, що Сполучені Штати не планують “заламувати руки” через великі втрати росіян унаслідок українського удару по казармі в Макіївці.

“Це війна. Вони зазнали вторгнення, і вони (українці, – ред.) завдають ударів у відповідь і захищаються. Російські солдати на цій території є законними цілями для українських військових дій, і крапка”, – сказав Кірбі.

Він також відмовився коментувати роль в атаці системи залпового вогню HIMARS.

“Ми надаємо та продовжуватимемо надавати Україні ті види систем та допомогу, які їм необхідні для самозахисту. І так, це включало в себе HIMARS у минулому, і цілком може включати більше HIMARS в майбутньому. Скажемо дуже чітко. Це війна Росії проти України”, –додав представник Білого лому.

Кірбі назвав “купою нісенітниці” твердження президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія насправді веде війну проти Сполучених Штатів та Заходу загалом.

“Йдеться про російське вторгнення в Україну. І Росія є тим, хто це все почав”, – додав він.

Зазначимо, Москва розкритикувала використання українцями американського озброєння для завдання ударів, зокрема по казармі в Макіївці.

Нагадаємо, у новорічну ніч у будівлі ПТУ в окупованій Макіївці пролунав вибух. СтратКом ЗСУ повідомив, що внаслідок удару по місцю базування мобілізованих окупантів загинули 400 осіб, ще близько 300 були поранені.

Росія спочатку визнала загибель 63 осіб, що все рівно було визнанням найбільшої одночасної втрати, а потім заявила, що померли 89 осіб.