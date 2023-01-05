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Маккарті знову не отримав посаду спікера Палати представників

Засідання перенесли на четвер.

Маккарті знову не отримав посаду спікера Палати представників
Фото: ЕРА/UPG

У середу, 4 січня лідер республіканців у Палаті представників США Кевін Маккарті вшосте не зміг вибороти посаду спікера.

Про це пише The Guardian.

Палата представників провела в середу три безрезультатних голосування, стільки ж раундів відбулося у вівторок.

Під час усіх шести голосувань жоден кандидат у спікери не набрав 218 голосів, необхідних для перемоги. Під час шостого голосування Маккарті отримав лише 201 голос, і всі 212 демократів проголосували за лідера меншості Хакіма Джеффріса. 

20 консерваторів, які виступали проти заявки Маккарті, об’єдналися за конгресмена Байрона Дональдса з Флориди, тоді як конгресмен Вікторія Спартц з Індіани, яка підтримувала лідера республіканців у попередніх раундах голосування, проголосувала "присутня".

Після шостого голосування Палата представників оголосила перерву, даючи республіканцям більше часу для досягнення рішення, а потім перенесла засідання на четвер.

Нагадаємо, вперше за 100 років конгресмени не змогли обрати спікера, який мав би замінити у кріслі демократку Ненсі Пелосі.  Маккарті зі свого боку пообіцяв продовжувати боротьбу стільки, скільки буде потрібно.

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