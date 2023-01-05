Радбез ООН обговорить політику талібів щодо жінок на закритому засіданні

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй має обговорити рішення Талібану про заборону жінками працювати в неурядових організаціях на закритому засіданні наступного тижня.

Про це пише Reuters з посиланням на дипломатів.

“Об’єднані Арабські Емірати та Японія запросили проведення закритої зустрічі 13 січня”, – зазначило видапння.

Глава гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс має відвідати Афганістан найближчими тижнями, щоб зустрітися з представниками талібів.

Reuters зазначає, що принаймні чотири великі глобальні групи призупинили свою діяльність, оскільки не можуть здійснювати свої програми без жіночого персоналу.

В ООН заявили, що 97% афганців живуть у злиднях, дві третини населення потребують допомоги, щоб вижити, і 20 мільйонів людей стикаються з гострим голодом.

Це сталося після заборони на навчання жінок в університетах. У березні “Талібан” заборонив дівчаткам відвідувати середню школу.